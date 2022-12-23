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BBP Genel Başkanı Destici Eskişehir'de partililerle buluştu:

AA

BBP Genel Başkanı Destici Eskişehir'de partililerle buluştu:

ESKİŞEHİR (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, altılı masaya ilişkin, "Bence fiili olarak dağılmış vaziyetteler. Geri toplanırlar mı demek lazım. Her ne kadar masada görüşmeler çalışmalar devam etse de o masa ruhunu kaybetti." dedi.

Partisinin 71 Evler Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen Arabaşı ve Tel Tel Helvası etkinliğinde bir konuşma yapan Destici, altılı masada bir adaylık yarışı olduğunu belirterek, 6 partinin genel başkanı dışında İstanbul ve Ankara'nın belediye başkanları bulunduğunu söyledi.

Altılı masanın adayını liderlerinin belirleyeceği söylense de birtakım gelişmelerle durumun bir anda masanın inisiyatifinden çıktığını kaydeden Destici, şunları söyledi:

"Masa tamamen inisiyatifi kaybedebiliyor. Masadaki partilerin genel başkanları özellikle Sayın Akşener ve Sayın Kılıçdaroğlu adeta birbirleriyle yarışıyorlar. Benim gördüğüm bütün bu yaşananlara rağmen Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusunda ısrarcı olacağı ve adaylıktan şu anda bir geri adım atma gibi bir düşüncesi olmadığını görüyorum. Tabii buna karşı özellikle bugünkü televizyon konuşmalarına baktığımız zaman İYİ Parti Genel Başkanının onun da buna karşı bir duruş sergilediği, duruşundan da vazgeçmediği ortada. Bu dillere de yansıyor."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen mahkeme kararı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le İmamoğlu arasında abartılı bir sevinç gördüklerini dile getiren Destici, şöyle dedi:

"Sayın Akşener'le İmamoğlu'nun ö zel bir görüşme yaptıkları açıklandı. Tabii bütün bunlar kendi içlerinde bir sıkıntı getiriyor. Bence her ikisi de İmamoğlu üzerinden özellikle 'İmamoğlu aday olsun' diyen millet ittifakındaki kitleyi kendi yanına çekmeye çalışıyor. Sayın Akşener burada özellikle CHP tabanına oynuyor. Kılıçdaroğlu 'Belediye başkanları aday olmayacak. Başkanlığa devam edecek.' dediği için sanki onların önünü kesmiş gibi düşünen bir kitle var. O kitleye oynuyor. O kitlenin oyunu almaya çalışarak İmamoğlu'na daha yakın duruyor. En sonunda da 'Kardeşim' diyerek nitelendirdi. Şimdi Kılıçdaroğlu'na da baktığımız zaman İmamoğlu belediye başkanlığına devam etsin istiyor öbür taraftan onun adaylığını isteyen kendi tabanındaki seçmeni de kaçırmak istemiyor. O da sahipleniyor. Canan Kaftancıoğlu ile İmamoğlu arasındaki kavgaya bakarsak bence orada Kılıçdaroğlu'nun tavrını daha net görebiliriz."

"Altılı masa dağılır mı?" sorusunu yanıtlayan Destici, "Bence fiili olarak dağılmış vaziyetteler. Geri toplanırlar mı demek lazım. Her ne kadar masada görüşmeler çalışmalar devam etse de o masa ruhunu kaybetti." dedi.

Türkiye'yi bölmeye, parçalamaya kalkanların bunu başaramayacağını vurgulayan Destici, emperyalistlere karşı güçlü ve birlik olunması gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin kendi İHA'larına, SİHA'larına sahip olması gerektiğini, bunların yapıldığını söyleyen Destici, emperyalistler ile onların içerideki uzantılarının bunu durdurmak için seçimleri bir fırsat olarak gördüğünü dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evet biraz erken ama bir yönüyle de erken sayılmaz. Bizim milletimizin karar vereceği aslında şudur, Amerika'yla problem yaşadığımızda Biden'ın tarafında duranlar, Yunanistan'la problem yaşadığımızda Yunan'ı tutanlar, Ermenistan Azerbaycan Savaşı'nda Ermenistan'ın yanında saf tutanlar, daha dün PKK'nın siyasi şubesi HDP'nin sözde temsilcileri, milletvekilleri Libya'ya bize karşı orada mücadele eden Türkiye'nin varlığını hazmedemeyen Hafter'e gidiyorlar ve diyorlar ki 'Biz de Türkiye'den geliyoruz. Türkiye'de bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla biz şu anda Türk hükümetinin aldığı kararları onaylamıyoruz. Biz, sizinle beraberiz. Biz Türkiye'nin Libya'yla yaptığı münhasır deniz anlaşmasını da tanımıyoruz. 'Gelecek sene yapılacak seçimlerde biz iktidara geleceğiz ve bunu da kaldıracağız' diyorlar. Şimdi hainliğe bakın. Daha önce ne dediler? Bu PKK'nın siyasi şubesinin temsilcileri, Mecliste bütçenin birinci günündeki görüşmelerde çıktı. Dediler ki 'Gelecek seneki bütçeyi biz yapacağız.' Ben de çıktım dedim ki 'Kiminle yapacaksınız? ABD'yi mi yapacaksınız? Onun desteğiyle mi yoksa altılı masanın desteğiyle mi?' Onlara dedim ki 'Bunlara bir cevap verin.' Bunlar kiminle yapacaklar?"

HDP tarafından birkaç gün önce İstanbul'da bir eylem gerçekleştirildiğini hatırlatan Destici, "Yine bunlar tarafından şu anda PKK'nın siyasi şubesinin içinde bulunan sözde bir milletvekili polisimize diyor ki '6 ay sonra parmak sallayarak hesap vereceksiniz?' diyor. Peki biz buradan söylüyoruz, 6 ay sonra ne olacak? Yani şunu söylemek istiyor. '6 ay sonra' diyor, 'Biz altılı masayla, Millet İttifakı'yla iktidara geleceğiz. Bunun hesabını sizden soracağız.' diyor. Biz de diyoruz ki (Çok beklersiniz, bu millet size ve sizin yandaşlarınıza asla ve kat'a yetki vermeyecektir.)"

Devletin, milletin ve ülkenin sahipsiz olmadığını aktaran Destici, "Bu ülke sahipsiz değildir. Bu devletin de bu ülkenin de bu milletin de asil vatansever, milletperver evlatları devletine de milletine de ülkesine de nasıl geçmişte sahip çıkmışsa, bugün de sahip çıkacaktır. Biz burada olduğumuz sürece Alperenler burada olduğu sürece asla sizin devletimizin varlığına zeval vermenize ülkemizin bütünlüğünü parçalamanıza, milletimizin istikbaline ve istiklaline göz dikmenize etmeyiz. Göz diken gözleri de çıkarmayı da biliriz." ifadesini kullandı.

Etkinliğe, BBP Eskişehir İl Başkanı Salim Acabay, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, partililer ve diğer ilgililer katıldı.

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