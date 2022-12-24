Eskişehir'de kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen tütün kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.K. ve eşi Z.K'nin evlerinde ürettikleri bandrolsüz ve hologramsız tütün ve tütün mamullerini iş yeri ile mahallelerde sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler tarafından şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 35 bin 240 dal bandrolsüz ve hologramsız içi kıyılmış tütün dolu makaron, 103 bin dal bandrolsüz ve hologramsız boş makaron, 102 kilo 364 gram tütün, 2 tütün dolum makinesi, bir tütün dolum makinesi kompresörü, 38 tütün sarma makinesi ve 720 filtre malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "5607 sayılı kanuna muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

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