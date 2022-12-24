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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

AA

Eskişehir'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sivrihisar-Ankara kara yolunun Ankara yönünde seyreden N.K. yönetimindeki plakası belirlenemeyen hafriyat kamyonu, Beypınarı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak devrildi.

Kazada sürücü N.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre aksadı.

Devrilen kamyon, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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