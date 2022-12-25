Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Çifteler ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına 4 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, ilçedeki elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızlığı olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.



Ekiplerin çalışmasıyla şüphelilerin K.K, N.K, İ.S.T. ile M.H. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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