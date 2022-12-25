Eskişehir'de asayiş uygulamasında, aranan 14 şüpheli yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 500 polisin katılımıyla kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 14 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şubelerine bağlı ekipler, kent merkezini Ankara, Bursa, Kütahya ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında denetim yaptı.

Ekipler, İsmet İnönü, Basın Şehitleri ve Sivrihisar caddeleri ile Porsuk Bulvarı'ndaki eğlence merkezlerini de denetledi.

Kentin girişlerinde arama noktaları oluşturan ekipler, bazı araçları kontrol etti.

Ekiplerce, 6 bin 846 kişinin genel bilgi taraması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı. Denetlenen 90 iş yerinden 14'üne ilgili kanun gereği idari ceza uygulandı.

Uygulamada ayrıca, 3 tabanca, 1 tüfek, 37 kartuş, 0,42 gram esrar, 14 uyuşturucu hap ile 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.



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