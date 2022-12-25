Eskişehirli otizmli gencin yaptığı resimler evinin duvarlarını süslüyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de katıldığı kursta resim yeteneği keşfedilen otizmli Batuhan Dingiloğlu'nun yaptığı yağlı boya resimler, evinin duvarlarını süslüyor.

Hülya ve Kadir Dingiloğlu çiftinin küçük yaşlarda otizm tanısı konulan ilk çocuğu 24 yaşındaki Batuhan Dingiloğlu'nun hayatı, 2018 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezinde eğitim almaya başlayınca değişti.

Eğitimler sırasında öğretmenleri tarafından resme yeteneğinin olduğu fark edilen Dingiloğlu'nun becerisini geliştirmek için ailesi destek oluyor. Batuhan Dingiloğlu'nun yağlı boyayla kent ve doğa manzaralarını resmettiği tabloları, bu merkezin düzenlediği 9 sergide sanatseverlerle buluşturuldu.

Dingiloğlu ailesinin evinin duvarlarını süsleyen Batuhan'ın yaptığı resimlerin bazıları sergilerde satışa sunuldu.

Özellikle ışık ve yansıma teknikleriyle resimler yapan Batuhan Dingiloğlu, darbuka ve piyano çalmayı da öğrendiği merkezde masa tenisi ve diğer sosyal etkinliklere katılıyor.

Anne Hülya Dingiloğlu, AA muhabirine, oğlunun Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi'ndeki zamanının çoğunu resim yapmakla geçirdiğini söyledi.

Batuhan'ın resmin yanında piyano eğitimi de aldığını belirten Dingiloğlu, "Küçüklüğünden beri otobüs resimleri yapıyor ama bu kadar yetenekli olduğu Büyükşehir Belediyesi Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi'nde keşfedildi. Orada yeteneğini geliştirdi." dedi.

Oğlunun özellikle son 3 aydır daha yoğun tempoda titizlikle çalıştığını aktaran Dingiloğlu, Batuhan'ın haftanın 3 günü atölyeye gittiğini anlattı.

Baba Kadir Dingiloğlu da Batuhan'ın resim sanatına, gördüğü otobüs, minibüs ve dolmuşları çizerek başladığını dile getirdi.

Onunla gurur duyduğunu vurgulayan Dingiloğlu, şöyle konuştu:

"Batuhan, trafik işaretlerini de çizerdi. Kursta çizdiği resimleri ilk gördüğümde inanamadım. Öğretmenleri, çocukları yönlendirerek bu resimleri çizdiklerini söyledi. Sadece Batuhan'ın resimlerinin sergilendiği bir sergi açmayı çok isterim fakat bu çok büyük bir maliyet. Sponsor arayışına girdik fakat bir sonuç alamadık. Batuhan'ın müziğe de yeteneği var. Önce darbuka çalmaya başladı. Daha sonra emekli bir astsubay arkadaşımız, Batuhan'a notaları okuyarak piyano çalmayı öğretti."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.