Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda şüpheliler K.K. ile U.Ç. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, 1 kilo 976 gram metamfetamin, bir miktar değiştirilmiş esrar ile kokain ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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