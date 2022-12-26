Eskişehir'de hırsızlık suçundan aranan zanlı yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de hakkında hırsızlık suçundan arama kararı bulunan bir şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışmalar sonucu şüpheli A.E'yi Çifteler ilçesinde yakaladı.

Hırsızlık suçundan hapis cezası bulunan A.E, işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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