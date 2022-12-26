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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anadolu Üniversitesi ÜYEP sınavına 11 farklı ilden 620 öğrenci katıldı

AA

Anadolu Üniversitesi ÜYEP sınavına 11 farklı ilden 620 öğrenci katıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Üstün Yetenekliler Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÜYEP) tarafından 5. sınıf öğrencilerine yönelik sınav gerçekleştirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Eğitim Fakültesinde düzenlenen sınava bu yıl ilginin yoğun olduğu, Eskişehir'in yanı sıra 11 farklı ilden 620 öğrencinin katılım gösterdiği belirtildi.

Anadolu Üniversitesi ÜYEP Müdürü Doç. Dr. Fatih Karabacak, sınava ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"ÜYEP, TÜBİTAK desteği ile kurulmuş bir projedir. 2008 yılından beri bu eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz sınavımız, 5. sınıf öğrencilerine yönelik bir sınav. Yılda bir kez gerçekleştirdiğimiz bu sınavda 5. sınıf öğrencilerimizi seçiyoruz. Seçtikten sonra da ortaokul eğitimi süresince güz, bahar ve yaz dönemi olmak üzere eğitimler veriyoruz. Güz ve bahar programlarımızda fen ve matematik alanlarında hafta sonları 3'er saatlik eğitim veriyoruz. Bu yıl 620 kişi sınavımıza başvurdu. 28 öğrenci seçeceğiz. Bu yıl ilk defa Eskişehir dışından, 11 farklı ilden başvuru aldık. Oldukça yoğun bir ilgi var. Bu da bizi çok sevindiriyor. Bu öğrenciler arasından ilk 28'e giren öğrenciler ÜYEP'te hafta sonu eğitimlerine katılmaya hak kazanıyor. ÜYEP ayrıca daha çok kız öğrencimizin programdan yararlanması amacıyla pozitif ayrımcılık uyguluyor. Programa girmeye hak kazanan 26 öğrenci belirlendikten sonra en yüksek puanı alan kız öğrenciler arasından 2 öğrenci programa kabul ediliyor."

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