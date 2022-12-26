Eskişehir'de cinayet sanığına verilen hapis cezası artırıldı

Ukrayna bandıralı gemiye 3 milyon 492 bin lira ceza

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 2 yıl önce çıkan kavgada bir kişiyi öldüren bir kişiyi de yaralayan sanığa verilen hapis cezası, yeniden yargılamada artırıldı.

Yargıtayın müebbet hapis cezasını onayıp "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu yönünden bozduğu kararın ardından Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Ali B. ile taraf avukatları katıldı.

Daha önceki savunmalarını yineleyen sanık Ali B, "Olay aniden gelişti. Öldürme kastım yoktu. Olanlardan dolayı çok üzgünüm ve çok pişmanım." ifadelerini kullandı.

Cinayet suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan Sanığa, Ali Gümüş'e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasını Yargıtay tarafından bozulması nedeniyle yeniden değerlendiren mahkeme heyeti, cezayı 7 yıl 13 ay 15 güne çıkardı.



- Olayın geçmişi

Eskişehir'de 4 Ocak 2021'de Gökmeydan Mahallesi'nde Ali B. ile Selami Gümüş ve oğlu Ali Gümüş arasında tartışma çıkmış, Ali B'nin bıçakla yaraladığı baba oğuldan Selami Gümüş yaşamını yitirmişti.



Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada geçen yıl ekim ayında Ali B, Selami Gümüş'e karşı "kasten öldürme" suçundan müebbet, Ali Gümüş'e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme kararı Ankara Bölge Adliye Mahkemesince hukuka uygun bulunmuştu. Temyize başvurulması üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay müebbet hapis cezasını onamış, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen indirimli 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası kararını ise "eksik ceza tayini" gerekçesiyle bozmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.