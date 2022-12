AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan hane ziyaretlerini sürdürüyor

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, saha çalışmaları doğrultusunda hane ziyaretlerini sürdürüyor. Rutin olarak gerçekleştirilen mahalle ziyaretleri kapsamında Çalışkan Cunudiye, Deliklitaş, Kumlubel, Kurtuluş, Ömerağa ve Vişnelik mahallelerinde vatandaşların evlerine misafir oldu.

Hane ziyaretlerinin 2023 sürecindeki önemine vurgu yapan Başkan Çalışkan, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"AK Parti Eskişehir Teşkilatı olarak her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızla birlikteyiz. Saha çalışmalarımızı ve özellikle hane ziyaretlerimizi çok önemsiyoruz. Bu çalışmalar 2023 sürecinde büyük önem arz ediyor. Yaptığımız ziyaretlerde hemşehrilerimizle her meseleyi samimiyetle konuşuyor, çözüm önerilerimizi anlatıyoruz. Girdiğimiz her haneden de gönül köprüleri atmadan çıkmıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da her fırsatta vurguladığı gibi Türkiye Yüzyılı’nı milletimizle birlikte inşa edeceğiz.”







​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.