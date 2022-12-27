Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de piyasaya sahte içki sürmeye hazırlandıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretimi ve satışının önlenmesine yönelik Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında kent merkezinde operasyon düzenledi.

Ekipler bir ev, iki iş yeri ve üç araçta yaptıkları aramada, 100 litre sahte içki, alkol yapımında kullanılan 274 aroma kiti, 3 bin 90 sigara sarma kağıdı, 94 cinsel içerikli ürün ile 41 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Operasyonda, piyasaya sahte içki sürmek istedikleri iddiasıyla 3 kişi yakalandı.



Gözaltına alınan zanlıların polisteki işlemleri devam ediyor.

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