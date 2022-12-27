Bakan Murat Kurum, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp'i kabul etti

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp'i kabul etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Alp, Bakan Kurum'a ilçenin çehresini değiştiren Millet Bahçesi ile yapımı devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

Alp, ilçeye yapılan yatırımlara verdikleri desteklerden dolayı Bakan Murat Kurum'a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.