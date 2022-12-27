Eskişehir Şehir Hastanesi ödül kazandığı sıfır atık uygulamalarını ileriye taşıyacak

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Şehir Hastanesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "Sıfır Atık En İyi Uygulama Ödülü"ne layık görülen çalışmalarını 2053 hedefleri doğrultusunda sürdürecek.

Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Uluslararası 3. Sıfır Atık Zirvesi"nde 12 kategoride 48 ödülün verildiği törende, kurum ve kuruluşlar kategorisinde "Sıfır Atık En İyi Uygulama Ödülü"nü aldıklarını belirtti.

Bildirici, 2019 yılında sıfır atıkla ilgili genelgenin yayınlandığı 4 bloktan oluşan hastanenin her katına kağıt, metal, cam, plastik ve pil atıklarını ayıran setler kurulduğunu ve personelin de atığı azaltacak eğitimlerden geçirildiğini aktardı.

Eskişehir Şehir Hastanesi olarak 2020 yılında sıfır atık belgesi aldıklarını ifade eden Bildirici, şunları kaydetti:

"Sıfır atık belgesinin alınması sürecinin sonrasında da çeşitli organizasyonlar, eğitimler ve ekipmanların tedariki ile atık miktarını azaltmayı, atıkları uygun bir şekilde ayrıştırmayı ve ayrıştırdığı atıkları da uygun bir şekilde depolayarak atığın dönüştürülmesi sürecinin içinde aktif olarak yer almıştır. Bu süreci başarı ile sürdüren hastanemiz İstanbul'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca organize edilen Uluslararası 3. Sıfır Atık Zirvesi'nde, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Hanımefendi Emine Erdoğan tarafından 12 kategoride verilen ödüllerden 'kurum ve kuruluşlar' kategorisinde 'En İyi Uygulama Ödülü'ne layık görülmüştür. Bundan sonraki süreçte hastanemiz, ülkemizin hedef koyduğu 2053 yılında tüm atıklarını dönüştürmüş ülke hedefine yönelik plan ve projelerine hiç durmaksızın devam edecektir."

Bildirici, Sıfır Atık Projesi'nin ulusal ölçekli olmaktan çıkıp bir dünya projesine dönüştüğünü vurguladı.

Dünyada oluşan atıkların yaklaşık yüzde 20'sinin dönüştürülebildiğini, kalanının ise ya depolandığını ya da kimyasal veya plastik olarak dünyanın çeşitli yerlerine dağıldığını kaydeden Bildirici, "Artık biliyoruz ki bu atık konusu çok önemli. Şu an anne sütünde bile mikro plastiklere rastlayabiliyoruz. Atık, çok ciddi bir sorun haline gelmiş gözüküyor. 2053 yılında dünya ülkeleri içinde ülkemizin, ürettiği tüm atıkları dönüştürmeyi hedeflediğini biliyoruz." dedi.

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