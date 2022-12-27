Eskişehir'de resmi belgede sahtecilik suçundan aranan şüpheli yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan arama kararı bulunan zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışmalar sonucu H.B'yi Seyitgazi ilçesinde gözaltına aldı.

Resmi belgede sahtecilik suçundan arandan H.B, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.