Eskişehir'de okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 1 milyona ulaştı

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ESKİŞEHİR (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde okul kütüphanelerinde, kütüphane ve kitap sayılarında büyük artış sağlandığı bildirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, okullardaki kitap sayısının 2021 yılında 416 bin 352 iken bu sayının yüzde 140 artışla aralık 2022 döneminde 1 milyona ulaştığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sürdürülen "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi ile eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması, öğrencilerin kitaplara rahatça ulaşması, okuma kültürü kazandırılarak öğrencilerin sorgulayan, araştıran, analitik düşünen ve bilgi üreten bireyler olarak yetişmeleri, kütüphanesi olmayan okullara yeni kütüphane yapılması, okullardaki mevcut kütüphanelerin ise yenilenmesi, zenginleştirilmesi hedeflendi." denildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ise yaptığı değerlendirmede, "Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yürütülen proje kapsamında, ilimizin tüm okullarında kütüphane açılarak öğrencilerimizin kitaba erişimi kolay hale kılındı. Kütüphanesi olmayan tüm okullarımıza kütüphane kurulurken, kütüphanesi mevcut olan okullarımızda da kütüphane içerikleri zenginleştirilerek daha modern bir görünüme kavuşturuldu. Kütüphanelerimiz, sadece kitap okunan bir mekândan ziyade bir yaşam merkezine dönüştü." ifadelerini kullandı.

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