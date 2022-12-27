Eskişehir'de cinsel taciz şüphelisi tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çocuklara cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir okulun önünde kız çocuklarına karşı cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheliyi yakaladı.



Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça sorgulanan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "teşhir suretiyle çocuğa karşı zincirleme şekilde cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklandı.

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