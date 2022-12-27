Anadolu Üniversitesi, TDT Türk Üniversiteler Birliği Genel Kurul Üyesi oldu

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesinin, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Türk Üniversiteler Birliği Genel Kurul Üyeliğine seçildiği bildirildi.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türk Üniversiteler Birliği 6. Genel Kurulu'nun, birliğin başkanlığını yürüten Kazak-Türk Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesinin ev sahipliğinde Türk Dünyası Manevi Başkenti Türkistan'da gerçekleştirildiği duyuruldu.

Açıklamada, moderatörlüğünü TDT Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman'ın yaptığı genel kurula Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Kuanish Asilhanuli, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek ve Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Dr. Janar Temirbekova ile üye ve gözlemci ülkeler olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan ve Macaristan’dan 49 üniversitenin üst düzey temsilcilerinin katıldığı aktarıldı.

Toplantıda, birliğe yeni aday olan üniversitelerin temsilcilerinin plan, strateji ve programlarını genel kurula sundukları bilgisi verilen açıklamada, bunun ardından Anadolu Üniversitesinin oy birliği ile üyeliğe seçildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Türk Üniversiteler Birliği Genel Kurul Üyeliği kararından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Üniversitenin uluslararasılaşma vizyonunu başarılı bir şekilde hayata geçirmeye devam ettiklerini vurgulayan Rektör Erdal, şunları kaydetti:

"Türk vatandaşlarının olduğu her yere yükseköğretim hizmetini götürmeyi amaçlayarak başladığımız yolculuğumuzda bugün 39 ülkede faaliyet gösteren küresel bir üniversite olarak devam ediyoruz. Bugüne kadar milyonlarca insanımızın yükseköğretim hayallerine ortak olduk. Başlattığımız Orta Asya açılımı ile Azerbaycan'dan sonra Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'daki soydaşlarımıza da nitelikli yükseköğretim hizmetlerini sunmaya başladık. Özellikle Orta Asya Programları ile Türk dünyası coğrafyasının tamamına ulaşmak için önemli iş birliklerine imza atmaya devam ediyor. Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği Genel Kurul Üyeliği ile üniversite olarak açık ve uzaktan eğitim alanında 40 yılı aşan tecrübemiz, yükseköğretimde dijitalleşme konusunda yürüttüğümüz öncü çalışmalar, kültür ve sanat alanındaki köklü birikimimiz ile Türk devletleri arasında bilim ve eğitim alanı başta olmak üzere kapsamlı iş birliklerinin geliştirmesine yönelik yürütülen proje ve girişimlere daha kapsamlı katkılar sağlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle kurulduğu günden bugüne Türk dilleri konuşan devletler arasında kapsamlı iş birlikleri hayata geçiren Türk Devletleri Teşkilatının tüm saygıdeğer mensuplarına ve Türk Üniversiteler Birliği Genel Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Üyeliğimiz bizim tüm Türk dünyasının üniversitesi olma misyonu ve idealimize büyük güç kazandıracak."

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