Mahmudiye'de üreticilere 11 bin lavanta fidesi dağıtıldı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde üreticilere lavanta fidesi dağıtıldı.

İlçedeki pazar yerinde Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlikte, 11 bin lavanta fidesinin dağıtımı yapıldı.

Etkinlikte, AK Parti Mahmudiye İlçe Başkanı Murat Uçarer da yer aldı.

Uçarer, yaptığı açıklamada, ilçeyi güzelleştirmek adına var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

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