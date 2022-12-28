AK Parti, Beylikova'da "Türkiye Yüzyılı Başlıyor" standı açtı

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ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Beylikova İlçe Başkanlığı tarafından "Türkiye Yüzyılı Başlıyor" standı, Kapalı Pazar Meydanı'nda açıldı.

AK Parti İlçe Başkanı Serhat Erden, yaptığı açıklamada, stantta vatandaşlarla bir araya gelerek sorun, istek ve önerilerini dinleyeceklerini belirtti.

Türkiye Yüzyılı yolunda aşkla ve heyecanla çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Erden, "Milletimizin bizlere olan inancı, umudu ve sevgisi gelecek için en büyük motivasyonumuz. 2023'te kazanacağız, hep beraber kazanacağız. Teveccühlerinden dolayı halkımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Serhat Erden, çalışmanın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

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