"Eskişehir Model Fabrika" milli projelere ve ekonomiye katkı sağlayacak

ESKİŞEHİR (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca (KOSGEB) hayata geçirilecek "Eskişehir Model Fabrika" adlı projeyle kent ekonomisine ve milli projelere katkı sunulacak.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesindeki ESO Mesleki Eğitim Merkezi'nin dönüştürülmesiyle KOBİ'ler ile büyük ölçekli işletmeler arasındaki derin verimlilik farkını en aza indirmek amacıyla hayata geçirilecek "Eskişehir Model Fabrika", ESO'nun koordinatörlüğünde yürütülecek.

İşletmelerde operasyonel mükemmeliyet ilkelerinin, deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak, ölçülebilir şekilde yaygınlaştırılmasını sağlayacak model fabrikanın milli yüksek hızlı tren, İHA ve SİHA gibi projelerde rol alması hedeflenirken hem kent hem de ülke ekonomisine katkı sağlaması planlanıyor.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, AA muhabirine, Eskişehir Model Fabrikanın Türkiye'de önceden hayata geçirilmiş 8 model fabrikadan birisi olacağını söyledi.

Eskişehir Model Fabrikanın bir verimlilik merkezi olacağını vurgulayan Kesikbaş, şunları kaydetti:

"Eskişehir Model Fabrika, muhtemelen birkaç ay içinde bütün sanayicilerimizin hizmetine sunulmuş olacak. Tüm dünyada yeşil ve dijital dönüşümü konuşuyoruz. Bunların en önemli parametrelerinden bir tanesi de yalın üretim. Firmalarımıza, mevcut mesleki eğitim merkezindeki makinelerin tekrardan yerleşimi ve ilave makine altyapısıyla verimlilik ve yalın üretimle ilgili bir merkez teşkil etmesini hedefliyoruz. Eskişehir Model Fabrika Projesi Milli Yüksek Hızlı Tren, İHA ve SİHA gibi çalışmalarda stratejik bir rol oynayacaktır."

- "Dijitalleşmeye giden yol, yalın üretimden geçiyor"

Kesikbaş, dijitalleşmeye giden yolun yalın üretimden geçtiğini dile getirdi.

Eskişehir Model Fabrikada, "10 birim insan kaynağıyla nasıl 130-140 birim üretim yapabiliriz" sorusunun cevabını arayacaklarını ifade eden Kesikbaş, şunları bildirdi:

"Burada hem buna dair süreçlerin altyapısının hem de nasıl yapılacağıyla ilgili şirketlere vereceğimiz danışmanlık ve eğitimlerle, şirketlerimiz içinde radikal değişiklikler yapmadan insanlara bir uygulama alanı sunacağız. Bu, bir zihinsel dönüşüm projesi. Buradaki zihinsel dönüşümle eğitim süreçleri tamamen gerçekleştikten sonra fabrikalara verilecek olan danışmanlıklarla bu kazanımları en üst seviyeye getirmemiz gerekiyor. Model fabrikalarda yüzde 100'lere varan verimlilik çalışmaları gerçekleştirilebiliyor. Üretim ve rekabetçilik kabiliyetlerimiz daha yüksek olacağı için yurt içine ve yurt dışına daha rekabetçi, öngörülebilir fiyatlarla üretim gerçekleştirmiş olacağız. Bu da Eskişehir'in ekonomisine yansımış olacak. Eskişehir'in gayrisafi hasılası 11 bin dolarken, bu rakamları 12-12 bin 500 dolara çıkartmaya çalışıyoruz. Aslında yapmaya çalıştığımız konuların somut sonuçları bunlar."

- "Üretimde oluşan israfı bertaraf edeceğiz"

ESO Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Öztürk de Eskişehir Model Fabrikanın ESO Mesleki Eğitim Merkezinin devamı niteliğinde kurgulanmış bir proje olduğunu belirtti.

"Eskişehir sanayisiyle birebir uyumlu ekipmanlarla yeni bir kabiliyeti Eskişehir sanayisine kazandırmış olacağız." diyen Öztürk, "Eskişehir Model Fabrika, üretimde oluşan tüm israfların bertaraf edilmesiyle ilgili bir projedir. Bu alanda oluşturduğumuz 50'ye yakın eğitim ve danışmanlık modülü mevcut. Bu modülleri firmalarımızla birebir uygulayarak, 'en verimsiz senaryodan en verimli senaryoya nasıl geçebiliriz' konusunda üyelerimize eğitim ve danışmanlık hizmetleri verecek bir merkez." ifadelerini kullandı.

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