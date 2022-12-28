Eskişehir'de 32 derslikli Anadolu lisesi inşa edilecek

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, kente modern bir Anadolu lisesi yapılacağını bildirdi.

Töre, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 yatırım programı kapsamında Emek Mahallesi'nde 32 derslikli Anadolu lisesi yapılacağını belirtti.

Öğrencilerin iyi şartlarda eğitim almalarını istediklerini kaydeden Töre, "Bu hedef doğrultusunda yapılan çalışmalarımız devam ediyor. Eskişehir'in en büyük mahallesi olan Emek Mahallesi'ne yapılacak 32 derslikli Anadolu lisemizin proje ve ihale çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak çocuklarımızın bu yeni binada eğitim görmelerini sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Okulun Eskişehir'e kazandırılması noktasında desteklerini esirgemeyen yöneticilere teşekkür eden Pervin Töre, "Başta Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'e, Valimiz Sayın Erol Ayyıldız'a ve emeği geçen herkese değerli katkıları için şükranlarımı sunuyorum. Emek Mahallesi'ne yapılacak olan Anadolu lisemizin yanı sıra yapımı devam eden diğer okullarımızın da ilimize ve tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

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