Eskişehir Animasyon Sektörü Danışma Kurulu Toplantısında animasyon sektörü ele alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA), animasyon sektörünün Türkiye'de önde gelen isimlerini bir araya getirdiği Eskişehir Animasyon Sektörü Danışma Kurulu Toplantısı'nda sektörel gelişim ele alındı.

BEBKA'nın ev sahipliğinde Zoom üzerinden gerçekleşen toplantıda, 2022 yılında BEBKA'nın yürüttüğü çalışmalar, animasyon yapım firmalarının durumu, pandemiden sonra sinema sektörünün geldiği nokta ve TRT Çocuk'un faaliyetleri konuşuldu.

Sektörün etkinliğini arttırabilmek adına tüm katılımcıların fikirlerinin alındığı toplantıda, oyun sektörünün güncel durumu, ihtiyaçları ve çizgi film üretimine etkilerinden bahsedildi.

- TRT Çocuk sektöre desteğini sürdürüyor

Toplantıda, Türkiye'deki yerli animasyon sektörünün lokomotifi olan TRT Çocuk'un faaliyetleri hakkında da bilgilendirme yapıldı.

TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bora Durmuşoğlu, "2022 yılında TRT Çocuk olarak 14 yeni yapım ve 7 TRT Ortak Yapımı animasyon sinema filmini izleyicilerimizle buluşturduk. Yaklaşık 750 yeni bölüm çocuk ve ebeveynlerimizle bir araya geldi. Bu, ülkemizde bir zamanlar Batılı çizgi film kahramanlarının dillerden düşürülmediği animasyon algısı açısından büyük bir gelişme. Bu gibi toplantılar, animasyon sektörünü ülkemizde gün geçtikçe daha değerli kılan birçok ismin bir araya gelmesi açısından çok kıymetli. Çocuğun olduğu her yerde olmaya ve çocukların ulaştığı her ekranda ulaşılabilir olmaya yönelik çabamızı sürdürerek animasyon sektörünün ve büyük potansiyel barındıran oyun sektörünün gelişimi konusunda üzerimize düşenleri yapmak için hazır bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Animasyon sektörünün gelişimi değerlendirildi

Eskişehir Oyun ve Animasyon Geliştirme Merkezi hakkında bilgilendirme yapılan toplantıda, oyun ve animasyon sektörüne hem istihdam hem de genç girişimciler yetiştirmeye yönelik atılacak adımlar görüşüldü.

Toplantıda ayrıca sektörü daha da geliştirebilmek için dünyada yükseliş trendine sahip olan ve büyük potansiyel barındıran animasyon ile oyun sektörlerinin gelişiminde işbirliğinin önemine vurgu yapıldı ve gelecekte atılacak adımlar hakkında konuşuldu.

Toplantıya BEBKA Genel Sekreteri Zeki Durak, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Animasyon Bölüm Başkanı Prof. Fethi Kaba, KOSGEB Eskişehir İl Müdürü Tarık Yılmaz, Animasyon Film Yapımcılar Derneği (ANFİYAP) üyeleri, Teknoloji Transfer Ofisleri ARİNKOM ve ETTOM, Türkiye çapında önde gelen animasyon stüdyolarının yöneticileri ile çeşitli üniversitelerin ilgili bölümlerinin temsilcileri de katıldı.

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