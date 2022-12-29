Eskişehir'de yeni yıl öncesi kaçak ve sahte içki denetimi yapıldı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yaklaşan yeni yıl nedeniyle kaçak, sahte alkol ticaretinin önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla ilgili kurumlarca denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Vergi Dairesi Başkanlığı ve belediye zabıta görevlilerinin katıldığı uygulamada, alkol ürünleri satılan iş yerlerinde şişelerdeki bandrollerin yasaya uygunluğu, işletmelerin evrak yönünden yeterliliği ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı gibi hususlar titizlikle denetlendi.

Tüketicilerin bandrolsüz, menşesi belli olmayan, merdiven altı üretilmiş ürünlerden uzak durmaları, şüphelendikleri ürünlerle alakalı ihbarda bulunmaları büyük önem arz ettiğini belirten yetkililer, halk sağlığının korunması adına, kurumlar arası işbirliğiyle, kaçak, sahte alkol üretim ve tüketiminin engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirildi.

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