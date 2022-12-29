Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan uygulamalarda bir yılda bin 609 kişi yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Jandarma Komutanlığı tarafından 2022 yılı içerisinde sorumluluk bölgelerinde meydana gelen toplam 4 bin 912 olayın meydana geldiği bir önceki yıla göre meydana gelen olaylarda yüzde 3 azalmanın gerçekleştiği, olayların yüzde 98'inin aydınlatıldığı bildirildi.

Yıl içerisinde jandarma ekiplerince bin 609 kişi yakalandı. Söz konusu şüphelilerden 15 tabanca, 19 adet tüfek, 210 değişik çaplarda fişek, 180 gram metafetamin, 750 gram esrar ile çok sayıda sahte içki ele geçirilirken, JASAT Dedektif Timleri tarafından icra edilen faaliyetler neticesinde 135'i çeşitli hırsızlık suçları olmak üzere toplam 173 olayın tamamı aydınlatıldı. Olaylara karıştığı tespit edilen 368 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 kilo 873 gram esrar, 674 gram metamfetamin, 356 gram sentetik kannabinoid bonzai, 370 uyuşturucu hap, 51 bin 813 kök haşhaş, bin 411 kök kenevir, 482 sikke, 80 bin 313 adet sahte para, bin 396 litre sahte içki, 2 bin 462 kilo bandrolsüz ve hologramsız açık tütün, 465 bin 950 makaron, 13 bin 400 sigara sarma kağıdı, 105 bin 810 adet içi doldurulmuş makaron, 2 bin 317 adet kaçak sigara, 15 tabanca ile 55 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

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