Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hisar Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Bu adreste yapılan aramada 5 bin 820 dal bandrolsüz ve hologramsız içi kıyılmış tütün dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 800 dal bandrolsüz ve hologramsız makaron ve 7,5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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