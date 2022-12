Eskişehir'de hayat boyu öğrenme kurslarından 138 bin 582 kişi yararlandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'deki Halk Eğitimi Merkezlerinden yararlanan kursiyer sayısının son bir yılda yüzde 195 artış gösterdiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte faaliyet gösteren Halk Eğitimi Merkezlerinde 2022 yılında 5 bin 628 kurs açıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, bu kurslara 138 bin 582 kişinin devam ettiğini, bir önceki yıla oranla yüzde 195 artış gösterdiğini ifade etti.

Hayat boyu eğitimin beşikten mezara bir süreç olduğunu belirten ve tüm vatandaşları hayat boyu öğrenme kurslarına davet eden Töre, "Öğrenmekten ve öğretmekten asla vazgeçmeyecek, öğrenmeyi sürekli kılmaya daima gayret edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki hayat boyu öğrenen insanlar, hayat boyu mutlu olan insanlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığınca sadece eğitim çağındaki nüfusa yönelik değil, aynı zamanda eğitim çağı dışındaki tüm vatandaşlarında eğitime erişimleri noktasında da Halk Eğitim Merkezleri aracılığıyla çok önemli faaliyetler yürütüldüğünü aktaran Töre, şunları kaydetti:

"Halk Eğitimi Merkezlerimiz her zaman, her yerde ve herkes için eğitim anlayışı içinde hizmet veriyor. Halk Eğitimi Merkezlerimiz, okuma yazma kurslarından tutun da istihdam odaklı kurslara, sosyal ve kültürel faaliyetlere kadar birçok alanda toplumun gelişimine katkı sunuyor. Her vatandaşımız Halk Eğitimi Merkezlerinde kendisine uygun bir kurs bulabilir. Tüm vatandaşlarımızı hayat boyu öğrenme kurslarımıza davet ediyorum."

