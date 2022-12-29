Eskişehir'de bir lokantanın çatısında çıkan yangında hasar meydana geldi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Arifiye Mahallesi'ndeki bir lokantanın çatı kısmında bulunan bacanın alev alması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın olayı ile ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.