Eskişehir Şehir Hastanesi bir yılda 300 kişiden organ bağışı taahhüdü aldı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Yaşar Bildirici, 2022 yılında 300 kişiden organ bağışı taahhüdü aldıklarını bildirdi.

Bildirici, yaptığı açıklamada, kurum olarak organ bağışı konusunda farkındalık oluşturarak bağışçı sayısını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Kurum içinde etkili ve verimli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Bildirici, "Organ ve doku bekleyen hastaların yeniden hayata tutunmasını sağlamak istedik. Bu süreçle ilgili özverili çalışmaları nedeniyle Organ ve Doku Nakli ekibime teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Eskişehir Şehir Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Funda Günaydın ise 2022 yılı içinde sadece organ bağışı haftasında değil, diğer dönemlerde de çok sayıda stant çalışması ve eğitim faaliyetleri yaptıklarını aktardı.

300 kişinin organ bağışı taahhüdünde bulunduğunu aktaran Günaydın, "Çalışmalar sonucunda Eskişehir Şehir Hastanesi ilin 2022 yılında en fazla organ bağışı alan hastanesi oldu." bilgisini paylaştı.

Günaydın, Türkiye'de organ nakli bekleyen hasta sayısının 28 binin üzerinde olduğuna ve bu sayının her yıl giderek arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bağışlar hala yetersiz, yılda ortalama 4 binden fazla kişi organ beklerken hayatını kaybediyor. Bu bağlamda Eskişehir Şehir Hastanemizde, 2018'de açılışından bugüne kadar 95 beyin ölümü tespiti, 20 donör organizasyonu yapıldı. 2022 yılında da 23 beyin ölümü tespiti, 4 donör organizasyonu yaptık. Biz Eskişehir Şehir Hastanesi olarak, açılışımızdan itibaren organ ve doku nakli bekleyen birçok hastanın yeniden hayata tutunmasına vesile olduk."

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