Eskişehir'de yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de iki ayrı hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen iki şüpheliden biri tutuklandı.

Tepebaşı ilçesindeki olayların ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen şüpheliler O.A. ve V.G. çalınan malzemelerle yakalandı.

78 bin lira değerindeki 22 koli sigara filtresi, 30 kilogram tütün, seyyar klima ve elektrikli ısıtıcı ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu kişilerden O.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, V.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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