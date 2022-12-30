Eskişehir'de yılbaşında 1274 jandarma personeli görev yapacak

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yılbaşının huzur ve güvenle tamamlanması için 1274 jandarma personeli görev başında olacak.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, yılbaşında mülki makamlar ile koordine halinde planlanarak asayiş ve trafik hizmetlerine ilişkin kontrol ve denetim faaliyetleri icra edileceği belirtildi.

Açıklamada, 30 Aralık-3 Ocak'ta jandarma sorumluluk bölgesinde 1274 jandarma personelinden oluşan 257 timin, 243 araçla görev yapacağı bildirildi.



Ayrıca açıklamada, halkın yoğun olarak kullanacağı kara yolu, eğlence mekanları ve güzergahlar ile kamuya açık alanlarda asayiş ve trafik hizmetlerine ilişkin kontrol ve denetim faaliyetleri icra edileceği duyuruldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.