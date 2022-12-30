Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan korumaya alınan 2 çocuğu ziyaret etti

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ın, 6 yaşındaki Nur Elif T'nin ölümünün ardından devlet korumasına alınan 2 kardeşine ziyarette bulunduğu bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan'ın, yaklaşık 2 hafta önce hayatını kaybeden ve ölümü şüpheli bulunan 6 yaşındaki Nur Elif T'nin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan 9 ve 12 yaşlarındaki erkek kardeşlerini ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Yeldan'ın koruma altında bulunan kardeşlerin durumları hakkında bilgi aldığı ve 2 kardeşin de iyi ve sağlıklı olduğu ifade edildi.

Ziyaretin ardından Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri ile Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde toplantı gerçekleştirildiği duyurulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Toplantıda Çocuk Evleri Sitesinde koruma altında bulunan 110 çocuğun eksikleri ve ihtiyaçları görüşüldü. Koruma altında bulunan çocukların bir kısım ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla Eskişehir Adliyesinde bir yardım kampanyası düzenlendi."

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