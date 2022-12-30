Eskişehir’de TOKİ kuraları 13-14 Ocak'ta çekilecek

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ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, TOKİ tarafından Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında il genelinde yapılacak 2 bin 311 konutun hak sahipliği belirleme kurasının çekileceği tarihini duyurdu.

Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, 20 yıldır olduğu gibi devletin tüm imkanlarını seferber ederek milletinin yanında olduğunu belirtti.



Eskişehir'deki kura tarihlerine ilişkin bilgi veren Çalışkan, şunları kaydetti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız öncülüğünde TOKİ tarafından şehrimiz genelinde yapılacak toplam 2 bin 311 konutun 'konut hak sahibi belirleme kurası' 13-14 Ocak 2023 tarihlerinde, Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Devletimiz vatandaşlarımıza yeni yuvalar kazandırmaya, huzurlu bir gelecek sunmaya devam ediyor. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal projesi ile yeni yuvalarına kavuşacak hemşehrilerimize şimdiden 'hayırlı olsun' dileklerimi iletiyorum."

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