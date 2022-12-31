Eskişehir'de kaçak içki sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde tanıdığı kişilere kaçak içki temin ettiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tepebaşı Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli T.D'nin temin ettiği sahte bandrollü içkileri tanıdığı müşterilerine sattığı ve evinde bulundurduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla bu kişinin adresinde yapılan aramada 100 cl'lik 54 şişe sahte bandrollü rakı, 100 cl'lik 14 şişe yabancı bandrollü viski ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.