AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay'dan yeni yıl mesajı

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Günay, mesajında, 2023 yılının Türkiye'nin ve milletin daha güzel ve huzurlu, birlik ve beraberlik içinde geçireceği bir yıl olmasını temenni etti.

Bu yıl ülkece ve milletçe yaşanan zor zamanlar olduğunu anımsatan Günay, "Bartın'da kaybettiğimiz 41 madencimiz, İstiklal Caddesi'nde PKK/PYD örgütü tarafından yapılan bombalı saldırı, Konya Şehir Hastanesinde kaybettiğimiz doktorumuz, sınır ötesinde kaybettiğimiz şehitlerimiz oldu." ifadesini kullandı.

Zor günlere karşı Türkiye'nin ulusal ve uluslararası alanda çok kritik ve stratejik olaylara imza attığı bir yıl olduğunu vurgulayan Günay, "Ukrayna-Rusya savaşında arabulucu rolü ile barış için mücadele eden Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ile tahıl koridorunu tüm dünyaya açarak gıda krizinde kilit rol oynayan, enerji krizinde son döneme damga vuran diplomasi atağı içinde olan bir Türkiye oldu. Karadeniz'de sondaj gemilerimiz yaklaşık 1 milyar metreküp gaz rezervi buldu. Enerjide bağımsızlık yolunda bir dönemeç yaşandı. Savunma sanayinde Akıncı İHA, Bayraktar SİHA, Tayfun Füzesi, Kızılelma ile dünyada söz sahibi olan bir Türkiye oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Emine Nur Günay, yükselen Türkiye'nin, küresel bir aktör olarak bulunduğu coğrafi bölgede dünya güç merkezleri arasındaki dengeyi etkileyecek, bölgede mevcut politik, askeri ve ekonomik dengeyi bulunduğu tarafın lehine çevirebilecek milli güce ve coğrafi konuma sahip bir güç olduğunu belirtti.

Türkiye için 2023 yılının "Türkiye Yüzyılı"nın başlangıcı olacağına değinen Günay, şunları kaydetti:

"Milletimizin desteği ile büyük ve güçlü Türkiye için yeni fırsat pencereleri açılacak ve yeni bir dönem başlayacaktır. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına kavuşacağımız bu yılda birlik ve beraberlik içinde milletçe birçok başarıya imza atacağımıza hiç kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye toplumsal dayanışmayı sağlayıp, jeopolitik, jeokültürel ve jeoekonomik özelliklerini sinerji oluşturacak bir şekilde kullanarak merkez ülke konumunu güçlendirecek ve bölgesinde cazibe merkezi olarak tüm dünyaya kapılarını açacak. Yeni yılın milletimize ve tüm insanlığa huzur, sağlık, mutluluk ve refah getirmesi temennisiyle, tüm hemşehrilerimin yeni yılını kutluyor ve sevgilerimi sunuyorum."

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