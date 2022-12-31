Sivrihisar'da kooperatiften su vanası hırsızlığının şüphelisi tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde sulama kooperatifine ait su vanalarını çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nasrettin Hoca Mahallesi Çayırönü mevkisinde bulunan sulama kooperatifine ait yaklaşık 50 bin lira değerindeki 41 su vanasının çalındığı tespit edildi.

Şüpheli U.G, ekiplerin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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