Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde evinde uyuşturucu sattığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ile Tepebaşı Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şirintepe Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu sattığı öne sürülen kişiye yönelik çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle uyuşturucu madde arama köpeği "Bando"nun katılımıyla bu adreste yapılan aramada 67 gram metamfetamin, 1,49 gram kubar esrar, 0,6 gram sentetik kannabinoid, ruhsatsız tabanca, şarjör, 2 payp, 3 hassas terazi ve 50 boş alüminyum folyo ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli F.K.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.