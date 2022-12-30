Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 kişiden biri tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda yakalanan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden S.Y. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu kişilerin, ev ve eklentilerindeki aramalarda 13, 34 gram sentetik kannabinoid, 4,69 gram metamfetamin ile hassas teraziye ele geçirilmişti.

Aynı soruşturma çerçevesinde daha önce de 5 kişi tutuklanmıştı.

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