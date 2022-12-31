Türk hentbolunun Uzak Doğu'daki elçisi milli takımla Avrupa şampiyonasını hedefliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk hentbolunun Uzak Doğu'daki elçisi milli takımla Avrupa şampiyonasını hedefliyor

AA

Türk hentbolunun Uzak Doğu'daki elçisi milli takımla Avrupa şampiyonasını hedefliyor

ESKİŞEHİR (AA) - YAVUZ EMRAH SEVER - Güney Kore'nin SK Hawks takımında hentbol kariyerini sürdüren kaleci Yunus Özmusul, milli formayla 2024 yılında Almanya'da düzenlenecek Avrupa şampiyonasına katılmayı hedefliyor.

Uzak Doğu ekibinde yaklaşık 4 aydır forma giyen 33 yaşındaki deneyimli hentbolcu, devre arası tatilini ailesinin yanında geçirmek üzere geldiği Eskişehir'de AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yunus, Almanya'da VB 1898 Bittenfeld Stuttgart, Macaristan'da Oroshazi FKSE-LINAMAR, Yunanistan'da AEK oynadıktan sonra kariyerini 4'üncü ülkede sürdürdüğünü söyledi.

İlk kez Asya'da bir takımda oynadığını belirten Yunus, "Oradaki spor ve yaşam kültürü Avrupa'ya ve bize göre alışılmışın çok dışında farklı bir kültür. O yüzden farklı durumlar, yaşantılar ve yeni hikayeler ortaya çıkıyor. Bu açıdan da benim için heyecanlı oluyor. Şu ana kadar her şey yolunda gidiyor." dedi.

Yunus, transfer sürecinde farklı alternatifleri olsa da Asya kıtasının ailesi ve kendisi için hep bir merak konusu olması nedeniyle tercihini SK Hawks'tan yana kullandığını anlattı.

Güney Kore'de bir Türk hentbolcunun ve Türk bayrağının var olmasının kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Yunus, "SK Hawks, ülkenin en önemli takımlarından biri, Güney Kore'de son üç yıldır ligi ikinci bitiriyorlar. Bu yıl şüphesiz amaç şampiyonluk, hedefimiz şampiyonluk. Öncelikle oraya şampiyon olmak için gittim. Orada takımla podyumda en üst sırada yer almak için bulunuyorum ve bu sezonu şampiyon olarak tamamlayıp önümüze bakmak istiyorum." diye konuştu.

Yunus Özmusul, uyum sürecinde zorlandığı anlar olduğunu ancak zamanla bu durumun üstesinden geldiğini aktardı.


- "Milli takımda çok kaliteli ve iyi sporcular var"


Milli takımın bütün sporcular için çok önemli olduğunu kaydeden Yunus, milli formanın, armanın ve bayrağın bütün formaların üzerinde olduğunu vurguladı.

EHF Erkekler EURO 2024'e katılma yolunda ay-yıldızlı takıma elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştığını dile getiren Yunus, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar da her şartta, her fırsatta, elimden geldiğince o forma için, o bayrak için layık olmaya çalıştım. Şu anki süreç de hem uzakta olmamızdan kaynaklı hem de bebeğimin olmasından kaynaklı. Bu süreçte biraz affımı istedim. Elimden geldiğince tekrar milli takım forması altında performansım yeterli görüldüğü takdirde sonuna kadar mücadele edip destek vermek isterim. Milli takımda şu anda çok kaliteli ve iyi sporcular var. Her zaman orada sahaya 16 kişi çıkar ve 16 kişi sonuna kadar o forma için mücadele eder. Bundan hiç kimsenin şüphesi yoktur. Şu an tabii ki bir alışma süreci de var. Milli takımda bir yapılanma süreci var. Her zaman olduğu gibi arkadaşlarımız sonuna kadar mücadeleyi devam ettirecek. İstedikten sonra aşılmayacak engel yok. Çünkü her zaman, her an o formayı giymek nasip olmuyor. Onun için de sonuna kadar üzerime ne zaman görev düşerse yapmaya hazırım. O çok başka bir durum çünkü. Çok başka bir duygu. O açıdan da ben o duyguları yeterince hissettiğimi düşünüyorum."


- "Yurt dışında oynayan Türk sporcuları birer spor elçisi olarak görüyorum"


Yunus Özmusul, kariyer anlamında farklı ülkelerde farklı ekoller gördüğünü belirtti.

Ayrı özelliklere sahip spor kültürleriyle tanıştığını, bu ülkelerde spora bakış açılarının Türkiye'den ne kadar farklı olduğunu ve sistemin nasıl işlediğini gördüğünü anlatan Yunus, şu ifadeleri kullandı:

"Gittiğim her ülkede 'Kendi ülkemde kendi gençlerimize nasıl yardımcı olabilirim?' diye zaman zaman bunları düşünerek izlenimlerde bulunuyorum. Bu açıdan da yurt dışında oynayan Türk sporcuları birer spor elçisi olarak görüyorum. Oradaki iyi noktaları gelip burada aşılamak, bizler için önemli noktalar. Kariyerim bittiğinde öncelikle tabii ki memleketim Eskişehir'e ve genelde de tüm ülkeme yönetici, antrenör veya menajer olarak neler yapabilirsem sonuna kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Kariyerimde ilk hedefim olan Eskişehir'de hentbol oynadığım Porsuk Spor Salonu'na milli forma ile gelme hayalini başardım. Daha sonraki hedefim dünyanın en iyi liginde olmaktı. Bundesliga'da oynayan ilk Türk hentbolcu oldum. Orada forma giydim, ülkemi temsil ettim. Milli takımımızda şu an kalan tek hedefim, Avrupa şampiyonası veya dünya şampiyonasına katılmak. Bundan sonraki kariyerimde yapmak istediğim en önemli hedefim bu."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
Sivrihisar'da kooperatiften su vanası hırsızlığının şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Sivrihisar'da kooperatiften su vanası hırsızlığının ...
AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay'dan yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay'dan yeni yıl ...
Eskişehir'de kaçak içki sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de kaçak içki sattığı iddia edilen şüpheli ...
Eskişehir’de TOKİ kuraları 13-14 Ocak'ta çekilecek
YEREL HABERLER Eskişehir’de TOKİ kuraları 13-14 Ocak'ta çekilecek
Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan korumaya alınan 2 çocuğu ziyaret etti
YEREL HABERLER Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan korumaya alınan 2 çocuğu ...
Eskişehir'de yılbaşında 1274 jandarma personeli görev yapacak
YEREL HABERLER Eskişehir'de yılbaşında 1274 jandarma personeli görev ...
Eskişehir'de yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Eskişehir Şehir Hastanesi bir yılda 300 kişiden organ bağışı taahhüdü aldı
YEREL HABERLER Eskişehir Şehir Hastanesi bir yılda 300 kişiden organ ...
(Görüntülü) ESKİŞEHİR&#039;DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 8 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ESKİŞEHİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: ...
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 8 kişi ...
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
(Görüntülü) ESKİŞEHİR?DE RESTORANDA ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ESKİŞEHİR?DE RESTORANDA ÇIKAN YANGINI ...
(Görüntülü) ESKİŞEHİR - YARALI BULUNAN AKBABA TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAYA SALINDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ESKİŞEHİR - YARALI BULUNAN AKBABA ...
Eskişehir'de bir lokantanın çatısında çıkan yangında hasar meydana geldi
YEREL HABERLER Eskişehir'de bir lokantanın çatısında çıkan yangında ...
Eskişehirli Yağmur, yelkenden sonra kayak pistinde de Türkiye´yi temsil edecek
YEREL HABERLER Eskişehirli Yağmur, yelkenden sonra kayak pistinde de ...
Eskişehir'de tarım öğrencileri kendilerine tahsis edilen arazide üretim yapacak
YEREL HABERLER Eskişehir'de tarım öğrencileri kendilerine tahsis ...
Yaralı bulunan akbaba tedavisinin ardından doğaya salındı
YEREL HABERLER Yaralı bulunan akbaba tedavisinin ardından doğaya ...
Eskişehir'de yaralı bulunan kara akbaba tedavi edildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de yaralı bulunan kara akbaba tedavi edildi
Eskişehir'de hayat boyu öğrenme kurslarından 138 bin 582 kişi yararlandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de hayat boyu öğrenme kurslarından 138 bin ...
(Görüntülü) ESKİŞEHİR SGK&#039; A EYT YOĞUNLUĞU
YEREL HABERLER (Görüntülü) ESKİŞEHİR SGK' A EYT YOĞUNLUĞU
Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda bir kişi ...
Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan uygulamalarda bir yılda bin 609 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan ...
Eskişehir'de yeni yıl öncesi kaçak ve sahte içki denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Eskişehir'de yeni yıl öncesi kaçak ve sahte içki ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.