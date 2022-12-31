Eskişehir'de yılın son günlerinde 6 bin fidan dağıtıldı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından "Yeni yıla ağaç keserek değil fidan dikerek girelim" adlı kampanyayla 6 bin sedir fidanı dağıtıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Orman Genel Müdürlüğünce tüm Türkiye'de başlatıla kampanyası kapsamında müdürlük bahçesinde fidan dağıtım etkinliği düzenlendiği belirtildi.

Etkinlikte isteyenlere bedelsiz fidan verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Orman fidanlığında yetiştirilen 3 yaşındaki 6 bin sedir fidanı yeni yıl hediyesi olarak dağıtıldı. Fidan dağıtımına Eskişehir Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras ve Fidanlık Müdürü İzzet Bolatkıran da eşlik ederek vatandaşlara fidan verdiler ve yeni yıllarını kutladılar. Etkinlikte vatandaşlar, 'tüplü' tabir edilen topraklı fidanların hemen dikilebileceği gibi ilkbahara kadar da kendi ambalajlarında bekletilerek toprakla buluşturulabileceği konusunda bilgilendirildi."

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