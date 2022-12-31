Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan'dan yeni yıl mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan'dan yeni yıl mesajı

AA

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan'dan yeni yıl mesajı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başsavcı Yeldan, mesajında, sevinçleri ve üzüntüleri ile bir seneyi daha geride bıraktıklarını belirtti.

Yeni umutlarla, yeni bir seneye başlamanın heyecanını yaşadıklarını kaydeden Yeldan, "Eskişehir'in huzur ve güveni için 2023 yılında da adaleti tesis etme görevimizi en iyi ve etkin şekilde icra etme hevesi ve azmindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'ün Eskişehir ve ülkemize iyilik, huzur, birlik ve beraberlik getirmesi dileklerimle Eskişehirli hemşehrilerimizin yeni yılını kutluyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de yılın son günlerinde 6 bin fidan dağıtıldı
YEREL HABERLER Eskişehir'de yılın son günlerinde 6 bin fidan ...
Türk hentbolunun Uzak Doğu'daki elçisi milli takımla Avrupa şampiyonasını hedefliyor
YEREL HABERLER Türk hentbolunun Uzak Doğu'daki elçisi milli takımla ...
Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
Sivrihisar'da kooperatiften su vanası hırsızlığının şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Sivrihisar'da kooperatiften su vanası hırsızlığının ...
AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay'dan yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay'dan yeni yıl ...
Eskişehir'de kaçak içki sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de kaçak içki sattığı iddia edilen şüpheli ...
Eskişehir’de TOKİ kuraları 13-14 Ocak'ta çekilecek
YEREL HABERLER Eskişehir’de TOKİ kuraları 13-14 Ocak'ta çekilecek
Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan korumaya alınan 2 çocuğu ziyaret etti
YEREL HABERLER Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan korumaya alınan 2 çocuğu ...
Eskişehir'de yılbaşında 1274 jandarma personeli görev yapacak
YEREL HABERLER Eskişehir'de yılbaşında 1274 jandarma personeli görev ...
Eskişehir'de yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Eskişehir Şehir Hastanesi bir yılda 300 kişiden organ bağışı taahhüdü aldı
YEREL HABERLER Eskişehir Şehir Hastanesi bir yılda 300 kişiden organ ...
(Görüntülü) ESKİŞEHİR&#039;DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 8 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ESKİŞEHİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: ...
Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 kişiden biri tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 ...
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 8 kişi ...
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
(Görüntülü) ESKİŞEHİR?DE RESTORANDA ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ESKİŞEHİR?DE RESTORANDA ÇIKAN YANGINI ...
(Görüntülü) ESKİŞEHİR - YARALI BULUNAN AKBABA TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAYA SALINDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ESKİŞEHİR - YARALI BULUNAN AKBABA ...
Eskişehir'de bir lokantanın çatısında çıkan yangında hasar meydana geldi
YEREL HABERLER Eskişehir'de bir lokantanın çatısında çıkan yangında ...
Eskişehirli Yağmur, yelkenden sonra kayak pistinde de Türkiye´yi temsil edecek
YEREL HABERLER Eskişehirli Yağmur, yelkenden sonra kayak pistinde de ...
Eskişehir'de tarım öğrencileri kendilerine tahsis edilen arazide üretim yapacak
YEREL HABERLER Eskişehir'de tarım öğrencileri kendilerine tahsis ...
Yaralı bulunan akbaba tedavisinin ardından doğaya salındı
YEREL HABERLER Yaralı bulunan akbaba tedavisinin ardından doğaya ...
Eskişehir'de yaralı bulunan kara akbaba tedavi edildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de yaralı bulunan kara akbaba tedavi edildi
Eskişehir'de hayat boyu öğrenme kurslarından 138 bin 582 kişi yararlandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de hayat boyu öğrenme kurslarından 138 bin ...
(Görüntülü) ESKİŞEHİR SGK&#039; A EYT YOĞUNLUĞU
YEREL HABERLER (Görüntülü) ESKİŞEHİR SGK' A EYT YOĞUNLUĞU

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.