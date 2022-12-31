Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan'dan yeni yıl mesajı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başsavcı Yeldan, mesajında, sevinçleri ve üzüntüleri ile bir seneyi daha geride bıraktıklarını belirtti.

Yeni umutlarla, yeni bir seneye başlamanın heyecanını yaşadıklarını kaydeden Yeldan, "Eskişehir'in huzur ve güveni için 2023 yılında da adaleti tesis etme görevimizi en iyi ve etkin şekilde icra etme hevesi ve azmindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'ün Eskişehir ve ülkemize iyilik, huzur, birlik ve beraberlik getirmesi dileklerimle Eskişehirli hemşehrilerimizin yeni yılını kutluyorum." ifadesini kullandı.

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