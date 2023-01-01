Eskişehir'de binlerce kişi şarkılar ve meşaleler eşliğinde yeni yıla "merhaba" dedi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir araya gelen vatandaşlar ve turistler, yeni yılı büyük bir coşkuyla kutladı.

Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde toplanan vatandaşlar ile yabancı turistler, saatler gece yarısını gösterdiği anda saniyeleri sayarak yeni yıla "merhaba" dedi. Topluluk, yöresel halk oyunları ve şarkılarla yeni yılı karşıladı.

Bu sırada, yeni yıl kutlamalarına katılanlar ihbara giden 112 Acil Servis ekiplerinin yoldan geçmesi için birbirlerini uyararak, yolun kısa sürede açılmasını sağladı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile Eskişehir Şehir Hastanesi, Eskişehir-Ankara ve Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolundaki polis ve jandarma güvenlik uygulama noktalarını ziyaret etti, görevli personelin yeni yıllarını tebrik etti.

Vali Ayyıldız, Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Eskişehirlilerin yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmeleri için emniyet ve jandarma ekiplerinin sabahın erken saatlerinden itibaren gerekli önlemleri aldığını söyledi.

Eskişehir genelinde güvenlik ve sağlık alanında alınan önlemleri yerinde incelediklerini ifade eden Ayyıldız, şunları kaydetti:

"2023 yılı cumhuriyetimizin yüzüncü yıl dönümü. Bu anlamda bizim için özel önem atfeden bir seneyi kutlayacağımız yıl. Cumhuriyetimizin ilelebet payidar olması noktasında üzerimize her zamankinden daha fazla görevler düştüğünün bilincinde olarak bu yılı daha güzel geçireceğimize inanıyoruz. Bu anlamda da Türkiye’mizin yüzyılına devletimizin ve hükümetimizin perspektifi doğrultusunda hareket ederek giriyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun."

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