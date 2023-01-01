AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan sağlık ve emniyet personelinin yeni yılını kutladı

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ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, 2022’nin son dakikalarında Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Bursa yolundaki polis denetim noktasını ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının ve emniyet mensuplarının yeni yıllarını tebrik etti.



2023 yılının sağlık ve huzur dolu geçmesini dileyen Başkan Çalışkan, “2023 yılına dakikalar kala Yunus Emre Devlet Hastanemizi ziyaret ettik. Mesai saati gütmeksizin emek gösteren sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar dileyerek, hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Akabinde, Bursa yolu üzerindeki polis denetim noktasında görevleri başında olan emniyet mensuplarımızın yeni yıllarını tebrik ettik. Millet olarak, Türkiye Yüzyılı’na girmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle, tüm hemşehrilerimizin yeni yılını bir kez daha tebrik ediyorum.” diye konuştu. ​​​​​​​

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