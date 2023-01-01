Eskişehir'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metrenin altına kadar düştü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yoğun sisin etkili olduğu bölgelerde görüş mesafesi 50 metrenin altına kadar düştü.

Kent merkezi ve çevresinde sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili olan sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Bölge trafik ekipleri, şehir merkezi ile Eskişehir'i Ankara, Bursa ve Kütahya'ya bağlayan kara yollarında görüş mesafesinin 50 metrenin altına düşmesi nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.