Eskişehir'de asayiş uygulamasında, aranan 27 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bin 274 jandarmanın katılımıyla kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 27 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat şubelerinin yanı sıra komando bölüğü görevlileri, jandarma sorumluluk alanında halkın yoğun olarak kullandığı eğlence mekanlarının yanı sıra Ankara, Bursa, Kütahya ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında denetim yaptı.
Kentin girişlerinde arama noktaları oluşturan ekipler, detektör köpeklerin ile bazı araçları kontrol etti.
Ekiplerce, yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı.
Denetlenen 507 araç sürücüsüne 425 bin 370 lira idari para cezası uygulandı.