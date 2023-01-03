Eskişehir'de içme suyu ana dağıtım borusundaki arıza giderildi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de içme ve kullanma suyu ana dağıtım hattında meydana gelen arızanın giderildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, şebeke hatlarını besleyen ana dağıtım borusunda dün arıza meydana geldiğini belirtildi.

Birçok mahallede kesintiye neden olan arızanın giderilmesine yönelik çalışmaların gece boyu devam ettiği duyurulan açıklamada, "Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz çalışmalarını bitirmiş olup, ana dağıtım hatlarına kısım kısım su verilmeye başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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