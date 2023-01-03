Eskişehir'de eşini kaybeden baba ömrünü çocuklarına adadı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, eşi kalp krizinden ölen baba, tüm ihtiyaçlarıyla ilgilendiği yaşları küçük iki çocuğuna annelerinin yokluğunu hissettirmemeye çalışıyor.

Huzur Mahallesi'nde ikamet eden 53 yaşındaki Hüseyin Göçmen'in Kırgızistan uyruklu eşi Aysulu Sabitova yaklaşık 2,5 yıl önce kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Çocuklarına hem anne hem baba olan Göçmen, üç tekerlekli bisikletiyle 6 yaşındaki kızı Şevval'i okula getirip götürüyor. Göçmen, 5 yaşındaki oğlu Osman'ı ise yanından ayırmıyor.

Hüseyin Göçmen, gazetecilere, çocuklarının gülümsemesinin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Sabah uyandığında çocuklarının kahvaltısını hazırlayarak güne başladığını belirten Göçmen, şöyle devam etti:

"Sobamızı yakıyoruz. Kızım anaokuluna gidiyor, onu okula götürüyorum. Oğlumla belediyenin aşevine giderek oradan yemek alıyorum. Kızımı okuldan almaya gidiyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden aldığım destekle geçimimizi sağlıyorum. Elimden geldiğince annelerini aratmamaya çalışıyorum. Onlar da alıştı."

Göçmen, bazen 80 yaşındaki annesinin Gökmeydan Mahallesi'ndeki evine giderek yardımcı olduğunu anlattı.

Üç tekerlekli bisikletiyle bazen zorlandığını kaydeden Göçmen, "Genelde zorluklara alıştık artık. Sonuçta iki güzel evladım var. Allah'a şükürler olsun sıhhatleri yerinde. Onlar gülünce ben de mutlu oluyorum." dedi.

Huzur Mahallesi Muhtarı Refik Özaydın ise eşini kaybettikten sonra çocuklarıyla ilgilenen Göçmen'e yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade etti.

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