Eskişehir'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 6 kişi yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, G.D'nin elinde bulundurduğu ve tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeleri satmak için müşteri aradığını tespit etti.

Ekipler tarafından merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Kıravdan Mahallesi'nde B.S'ye ait eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda evde bulunan G.D, B.S. ile 4 kişi gözaltına alındı.

Evde arama yapan güvenlik güçleri, değişik boyutlarda üzerinde eski çağlara ait yazı ve figürler bulunan 3 taş eser ile 7 tarihi eser olabileceği değerlendirilen terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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