GÜNCELLEME - Eskişehir'de çiğ köftecide çıkan kavgada silahla vurulan genç hayatını kaybetti

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgaya ilişkin bir zanlı tutuklandı, özel harekat destekli operasyonda yakalanan 3 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

Akarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir çiğ köftecide, dün gece saatlerinde, İbrahim Can Temelli (26) ile Sercan İ. (30) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Sercan İ, tabancayla Temelli'yi yaraladıktan sonra kaçtı.

Ağır yaralanan Temelli, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, şüpheliyi aracıyla olay yerinden kaçırdığı iddia edilen Olgun Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı adli makam tarafından tutuklandı.

- Katil zanlısı saklandığı apartmanın çatı katında yakalandı

Soruşturmayı genişleten ekipler, katil zanlısı Sercan İ'nin Huzur Mahallesi Ali Rıza Efendi Caddesi'ndeki bir apartmanda saklandığını tespit etti.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis, zanlının bulunduğu apartmana Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Apartmanın çatı katında yakalanan Sercan İ'nin üst aramasında bir tabanca ele geçirildi.

Polis ekipleri, şüphelinin kaçmasına yardım ettikleri öne sürülen Önder Ş. ile Yasin Y'yi de olay yeri yakınlarında yakaladı.

Gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürülen 3 zanlının işlemleri devam ediyor.

- Cenaze namazı kılındı

Kavgada öldürülen İbrahim Can Temelli'nin cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından kent merkezindeki Reşadiye Camisi'ne getirildi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazına, gencin İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru babası Hasan, annesi Sonay, kız kardeşi İleyra Temelli ile emniyet mensupları ve çok sayıda kişi katıldı.

Oğlunun tabutunun yanına gelen anne Sonay Temelli, "Benim güzel oğlum, beni nasıl bırakıp gittin. Bir kurşun seni aldı götürdü. Seninle hayallerimiz vardı." diyerek gözyaşı döktü.

İbrahim Can Temelli'nin cenazesi, namazın ardından Eskişehir-Seyitgazi kara yolundaki Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

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