Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu

ESKİŞEHİR (AA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu.
Özdağ, Eskişehir'de bir kafede partililer ve gençlerle bir araya geldi.
Ziyaretinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özdağ, "Yargıtay seçime girecek partiler listesini Yüksek Seçim Kuruluna yolladığını ve Zafer Partisinin de seçime girmeyi hak eden partiler arasında olduğunu açıklamış. Biz zaten bunu biliyorduk. Sadece teyit edilmiş oldu." ifadesini kullandı.
Katılımcılarla sohbet eden Özdağ, ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.